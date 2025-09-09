أسطول الصمود: ملف حادث السفينة الإسبانية بيد سلطات الأمن التونسية

قال غسان الهنشيري متحدث "أسطول الصمود العالمي" إن ملف حادث السفينة الإسبانية بالأسطول، "بيد السلطات الأمنية التونسية"، وأشار إلى انتظارهم نتائج التحقيق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الهنشيري الثلاثاء، بالعاصمة تونس، بعد إعلان الأسطول عن استهداف مسيرة إسرائيلية لسفينة إسبانية بميناء سيدي بوسعيد، بينما نفت وزارة الداخلية التونسية ذلك، وقالت إنها تولت "معاينة آثار نشوب حريق في إحدى سترات النجاة، سرعان ما تمت السيطرة عليه، دون أضرار".

وقال الهنشيري، إن ملف حادث السفينة الإسبانية "بيد السلطات الأمنية التونسية، وننتظر نتائج تحقيقاتها".

وأكد أن "السلطات الأمنية قامت بكل الإجراءات والفحوصات الفنية، وفرقة خاصة تعهدت بالموضوع، فالمسالة لها صبغة سرية متعلقة بأمن الدولة، ولا نستطيع الإدلاء بتفاصيل أكثر".

وتابع: "ما يهمنا أكثر الآن هو أسطول الصمود العالمي، ومحاولتنا كسر الحصار (الإسرائيلي) عن غزة، ولا نريد أن يلهينا أحد ويغير وجهتنا لاتجاهات أخرى، غزة هي الهدف الرئيسي لأسطول الصمود".

وأشار إلى أن "التحضيرات متواصلة، ونحن في المرحلة الأخيرة منها، والإرادة لكسر الحصار أقوى".

الهنشيري أردف: "لنا معركة واحدة ضد الكيان المحتل (إسرائيل) الذي يقتل أبناء شعبنا في غزة ".

**الانطلاق غدا

متحدث الأسطول دعا "التونسيين إلى الخروج بالآلاف لتوديع الأسطول الأربعاء في طريقه نحو قطاع غزة لكسر الحصار (الإسرائيلي) عنه".

والأحد، بدأت نحو 20 سفينة قادمة من إسبانيا ضمن "أسطول الصمود العالمي" بالوصول إلى السواحل التونسية، تمهيدا للتوجه نحو قطاع غزة لمحاولة كسر الحصار الإسرائيلي عنه وفتح ممر إنساني لإيصال مساعدات.

ونهاية أغسطس المنصرم، انطلقت نحو 20 سفينة ضمن الأسطول من ميناء برشلونة الإسباني، تبعتها قافلة أخرى فجر 1 سبتمبر الجاري من ميناء جنوة شمال غرب إيطاليا.

ومن المنتظر أن تلتقي هذه السفن بقافلة ثالثة ستنطلق من تونس الأربعاء.

ويتكون الأسطول من اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية، ويضم مئات الناشطين من أكثر من 40 دولة.

وسبق أن مارست إسرائيل القرصنة ضد سفن سابقة أبحرت فرادى نحو غزة، إذ استولت عليها، ورحّلت الناشطين الذين كانوا على متنها.

وتعد هذه أول مرة يبحر فيها هذا العدد من السفن مجتمعة نحو قطاع غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و605 شهداء، و163 ألفا و319 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 399 فلسطينيا، بينهم 140 طفلا.