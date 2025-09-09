محافظة القدس: الاحتلال يحاصر نحو 70 ألف مواطن في الضفة الغربية

قالت محافظة القدس، إن قوات الاحتلال تحاصر نحو 70 ألف مواطن فلسطيني، في الضفة الغربية المحتلة، عبر مواصلة عدوانها على بلدات وقرى شمال غرب القدس.

وأضافت في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم الثلاثاء، أنّ قوات الاحتلال تواصل اقتحام بلدة بدو، وتغلق مدخلها الرئيس (النفق) الواصل مع بلدة الجيب، ما أعاق حركة المواطنين ومنعهم من الدخول أو الخروج، علما أنه الطريق الرئيسي الوحيد لقرابة 70 ألف مواطن في المنطقة.

وأضافت أن الاحتلال أعلن أنه سيبدأ بهدم بيوت منفذي عملية راموت قرب القدس أمس، حيث يجري عملية مسح كبيرة في المنطقة.

وقتل ستة إسرائيليين وأصيب نحوُ 15 شخصًا في إطلاق نار نفَّذه مسلحان عند مفترق راموت بالقرب من القدس.

وفي أعقاب العملية، فرض جيش الاحتلال طوقًا عسكريًا على أربع قُرى في الضفة الغربية على خلفية هجوم راموت في القدس، ونفّذ اقتحامات واسعة بعشرات الآليات طال قريتي قطنة والقبيبة.