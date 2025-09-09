ارتفاع سعر الكهرباء في ألمانيا إلى أعلى مستوياته منذ 7 شهور

ارتفعت أسعار الكهرباء في ألمانيا تسليم الغد إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير الماضي، مع انهيار إنتاج الآلاف من توربينات طاقة الرياح، واستمرار الحاجة إلى إمدادات الكهرباء المولدة من المحطات الغازية الأعلى سعرا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر الكهرباء تسليم الغد ارتفع بنسبة 15% إلى 45ر142 يورو لكل ميجاوات ساعة في مزايدة ببورصة إيبكس سبوت إس.إي بباريس.

ووفقا لنموذج وكالة بلومبرج للأنباء، من المتوقع انخفاض إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في ألمانيا غدا إلى 6ر2 جيجاوات في ساعات الصباح، ثم يقل الإنتاج بنسبة 10% في المساء. ويؤكد انخفاض إنتاج مصادر الطاقة المتجددة، الحاجة المستمرة إلى محطات الكهرباء التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري ذات الإنتاج المستقر.

وفي فرنسا بلغ سعر الكهرباء تسليم الغد 85ر51 يورو لكل ميجاوات، وهو ما يقل عن نصف السعر في ألمانيا. وتمتلك فرنسا حاليا 57 مفاعلا نوويا لتوليد الكهرباء والتي تنتج الجزء الأكبر من الطاقة في فرنسا وتساعد في تخفيف آثار اضطراب إنتاج المصادر المتجددة.