مسئول في البيت الأبيض يؤكد لـ الجزيرة: إسرائيل أخطرت واشنطن بعملية استهداف قادة حماس

أكد مسئول في البيت الأبيض، أن إسرائيل أخطرت واشنطن بعملية استهداف قادة حماس في العاصمة الدوحة.

وقال المسئول في تصريحات لقناة «الجزيرة»: «نؤكد أنه تم إبلاغ واشنطن بالعملية الخاصة باستهداف مسئولي حماس في قطر».

وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الثلاثاء، بوجود تقديرات إسرائيلية باغتيال 6 من كبار قادة حماس في الهجوم على الدوحة.

ونقلت القناة «12» العبرية، عن مصدر أمني إسرائيلي زعمه، أن التقديرات تشير إلى مقتل 6 من كبار مسئولي حماس.

فيما أكد مسئول كبير في البيت الأبيض للقناة ذاتها، أن إدارة ترامب تلقت إحاطة من إسرائيل قبيل الهجوم على مسئولي حماس في قطر.

ونقل موقع «أكسيوس» عن مسئول أمريكي قوله: «إدارة ترامب علمت بالهجوم صد حماس في قطر بينما كانت الصواريخ بالجو، ولم تكن هناك فرصة للتدخل».

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن 15 طائرة مقاتلة شاركت في الهجوم على قادة حماس.

وأضافت في تفاصيل جديدة عن العملية الإسرائيلية أن أكثر من 10 صواريخ أصابت «الهدف» بفارق ثوان قليلة، لافتة إلى «استهداف هدف واحد فقط»، دون الكشف عن هويته.

وأكدت الهيئة العبرية أنه تم تنفيذ عمليات التزود بالوقود جوا.

وأصدر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، بيانًا مشتركًا مساء اليوم الثلاثاء، للتعليق على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة حركة «حماس» في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال البيان، إن نتنياهو أصدر تعليماته لجميع المسئولين الأمنيين أمس، بالاستعداد لاحتمالية إحباط مخططات قادة حماس، وذلك في أعقاب الهجمات الدامية في القدس وغزة.

وأشار إلى أن «نتنياهو وكاتس، قررا تنفيذ التوجيه الذي صدر الليلة الماضية للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بعد ظهر اليوم، بعد تحديد فرصة عملياتية لذلك، وبالتشاور مع جميع رؤساء المؤسسة الأمنية، وبدعم كامل منهم.

وأكد البيان أن العملية نفذت «بدقة وبأفضل صورة ممكنة».

واعتبر نتنياهو ووزير دفاعه أن هذا الإجراء «مبرر تمامًا»، في ضوء حقيقة أن قيادة حماس هي التي بادرت بعملية السابع من أكتوبر، ولم تتوقف منذ ذلك الحين عن شن أعمال قاتلة ضد إسرائيل ومواطنيها، وفقًا للبيان.

وقصفت إسرائيل الوفد المفاوض لحركة «حماس»، اليوم الثلاثاء، وأدانت دولة قطر هذا الاعتداء، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي عمل يستهدف أمنها وسيادتها.

ودوّت الانفجارات في الدوحة عصر اليوم، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في سماء المدينة.

وقال مصدر قيادي في حماس لقناة «الجزيرة» إن إسرائيل استهدفت الوفد المفاوض أثناء اجتماعه في العاصمة القطرية، لمناقشة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار المصدر إلى أن الوفد القيادي للحركة برئاسة خليل الحية، نجا من محاولة الاغتيال الإسرائيلية.