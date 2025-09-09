الإغاثة الطبية بغزة: الوضع الصحي كارثي والمستشفيات عاجزة عن استيعاب أعداد الجرحى

أكد مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، محمد أبو عفش، إن الوضع الصحي في قطاع غزة يمر بمرحلة غاية في الصعوبة والخطورة، في ظل استمرار القصف وتزايد أعداد الجرحى الذين يتوافدون على المستشفيات ليلًا ونهارًا دون توقف.

وأوضح أبو عفش، في مداخلة هاتفية لقناة (القاهرة الاخبارية)، أن المستشفيات في غزة مكتظة بالجرحى والمرضى، وأن الضربات الجوية المستمرة منذ أكثر من 4 أيام تسببت في موجة نزوح كبيرة، وتدمير الأبراج السكنية والخيام والطرقات، ما ضاعف من معاناة السكان المدنيين.

وأشار إلى أن ما يتم إدخاله من مستلزمات طبية لا يكفي لتلبية الاحتياجات المتزايدة، وأن الكوادر الطبية باتت منهكة تمامًا من العمل المتواصل على مدار الساعة، في ظل استمرار العدوان، وارتفاع عدد الإصابات، وانتشار الأمراض الناتجة عن انعدام المياه، الغذاء، ووسائل النظافة.

وأضاف "الوضع يزداد تأزمًا يومًا بعد يوم، والنظام الصحي يوشك على الانهيار الكامل بعد 23 شهرًا من الضغط المتواصل، ولا يوجد حتى الآن أي بريق أمل في وقف الاستهداف أو احتواء الأوضاع الصحية والإنسانية المتدهورة".