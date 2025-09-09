مصدر قيادي في حماس: استهداف الوفد المفاوض للحركة أثناء اجتماعه في الدوحة

قال مصدر قيادي في حركة حماس، إنه تم استهداف الوفد المفاوض للحركة أثناء اجتماعه في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف المصدر في حديث لقناة الجزيرة، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع كان لمناقشة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار.

في الوقت نفسه، نقلت القناة ١٤ الإسرائيلية عن مسئول إسرائيلي قوله إنهم هاجموا قيادة حركة حماس في قطر بينهم رئيس الحركة في غزة خليل الحية، ورئيس الحركة في الضفة الغربية زاهر جبارين.

وأوضحت القناة، أن الهجوم على قيادة حماس في الدوحة نفذ بطائرات مقاتلة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال بيان مشترك لجيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، إن سلاح الجو نفذ هجومًا مُستهدفًا على القيادة العليا لحركة حماس.

وأضاف البيان، أن أعضاء القيادة الذين تعرضوا للهجوم، قادوا ما سميت أنشطة إرهابية لحركة حماس لسنوات، وهم مسئولون مباشرةً عن تنفيذ هجوم 7 أكتوبر.

وزعم أنه قبل الهجوم، تم اتخاذ خطوات لتقليل الضرر الذي قد يلحق بالأشخاص غير المتورطين، بما في ذلك استخدام أسلحة دقيقة ومعلومات استخباراتية إضافية.

ولفت البيان أن الجيش وجهاز الشاباك سيواصلان العمل بعزم للقضاء على حركة حماس.