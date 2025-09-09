الاتحاد الأوروبي: الغارة الإسرائيلية على الدوحة انتهاك للقانون الدولي

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم، إن الغارة الجوية الإسرائيلية على قيادة حركة "حماس" في الدوحة تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وسلامة أراضي قطر، محذراً من مغبة تصعيد أكبر للعنف في المنطقة.

وأعربت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عبر منصة "إكس"، "عن تضامن التكتل الكامل مع سلطات وشعب قطر، وهي شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأضافت: "يجب تجنب أي تصعيد للحرب في غزة، فهو ليس في مصلحة أحد.. سنواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في القطاع".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف قيادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، في حين أكد مصدر قيادي بالحركة للجزيرة أن إسرائيل استهدفت وفد حماس المفاوض أثناء اجتماعه في الدوحة لمناقشة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.