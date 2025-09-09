سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن قائد عمليات بغداد، الفريق الركن وليد خليفة التميمي، اليوم الثلاثاء، استمرار العمليات الأمنية شرقي العاصمة، فيما أشار الى عدم السماح لأي جهة أو فرد بالتصرف خارج إطار الدولة والقانون.

وقال التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): "عملياتنا الجارية شرقي العاصمة تهدف الى خلق بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين".

وأضاف: "هذه العمليات تنفذ من قبل قطعاتنا في وزارتي الدفاع والداخلية وبإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية الملحقة بها".

وأوضح أن العمليات تهدف الى إنفاذ وتطبيق القانون وحماية المواطنين وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة الجنائية والخارجين عن القانون ومرتكبي النزاعات العشائرية ومداهمة أوكار الأسلحة غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة وتدقيق ملف العمالة الأجنبية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية الذي تم خلالها إلقاء القبض على أعداد كبيرة من خلال عمليتين منفصلتين نفذتا صباح اليوم في جانب الرصافة.

ولفت إلى أن التشكيلات الأمنية تعمل بجهد استخباري مكثف وبزخم عمليات متواصل، موضحا أن مصير كل من يمس أمن وسلامة المواطن، الاعتقال واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وذكر أن قيادة العمليات ماضية في تنفيذ خططها لاستتباب الأمن وستتم ملاحقة كل من يتجرأ أو يحاول المساس بالسلم المجتمعي.

وتابع: «نحن على أعتاب مرحلة حاسمة لفرض سلطة القانون والتي تتطلب وعيًا وانضباطًا عاليًا».

وأكد أنه لن يُسمح لأي جهة أو فرد بالتصرف خارج إطار الدولة والقانون، مثنيا على الروح الوطنية لأهالي مناطق بغداد ودعمهم للقوات الأمنية في تنفيذ الواجبات المكلفين بها.

وحول الإجراءات الخاصة بالتجاوزات على الأنهر، أكد التميمي: «عملياتنا في ردم البحيرات ورفع التجاوزات عن الأنهر مستمرة».

ولفت الى أن ذلك يهدف للحفاظ على الحصص المائية المخصصة لسقي المزروعات وتقليل الهدر الحاصل فيها.