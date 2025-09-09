 زلزال قوي يضرب العاصمة اليونانية أثينا - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 1:28 م القاهرة
زلزال قوي يضرب العاصمة اليونانية أثينا

أثينا - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 - 12:11 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 - 12:11 م

ضرب زلزال قوي العاصمة اليونانية أثينا والمنتجعات الساحلية المحيطة بها، اليوم الثلاثاء.

وأيقظ زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر الكثير من الأشخاص من نومهم بعد منتصف الليل.

وهرع السكان في منتجع نيا ستيرا، بجزيرة وابية، إلى الشوارع وبقوا فيها لعدة ساعات في بعض الحالات.

وبثت قناة إي ار تي نيوز التلفزيونية صورا لبرنامج حواري ليلي، حيث اهتزت الكاميرا لنحو نصف دقيقة.

وقال علماء الزلازل لوسائل الإعلام اليونانية، في الصباح، إنه ليس هناك ما يستدعي القلق، حيث أنه من غير المعتاد وقوع زلازل قوية للغاية في هذه المنطقة.

ولم ترد تقارير حول وقوع أضرار مادية.


