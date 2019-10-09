• عرض 60 ابتكارا واستقبال 6 آلاف زائر.. ومشاركة 22 دولة و1000 باحث أجنبي

أعلنت وزارة التعليم العالي عن انعقاد معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار لعام 2019 يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للعام الثالث على التوالي، واختيار الاتحاد الإفريقي ضيف شرف للمعرض هذا العام، وإطلاق شعار "إفريقيا تبتكر" تماشيا مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، ومن المتوقع أن يستقبل المعرض هذا العام ما يقرب من 4000 إلى 6000 زائر.

ويعرض بالمعرض أكثر من 60 ابتكارًا في جناج نقل وتسويق التكنولوجيا في الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، و12 مشروعًا في جناح التحالفات التكنولوجية، و15 مشروعًا في جناح تعميق التصنيع المحلي، وأكثر من 30 مشروعا في جناح المبادرات والحملات والمشروعات القومية، وأكثر من 25 فكرة في جناح الحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة، و30 ابتكارًا في جناح مشروعات التخرج، وأكثر من 60 فكرة في جناح التعليم الفني ومدارس الـ"STEM"، و10 مشروعات في جناح برنامج جسور التنمية، وأكثر من 50 فكرة من الابتكار المجتمعي للأفراد، و30 مشروعا في جناح الاستراتيجية القومية للهندسة الوراثية والبيوتكنولوجي.

وقال وزير التعليم العالي، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل تنظيم المعرض، مساء أمس، إن هناك مشاركة دولية من 22 دولة، وما يقرب من 1000 عارض بأفكار وابتكارات متميزة من مصر والدول العربية والإفريقية والأجنبية.

وأشار الوزير إلى مشاركة 40 عملا فنيا في جناح الفنون والآداب، وعرض 25 فيلما وثائقيا عن ابتكارات الشارع المصري، بالإضافة إلى مشاركة 150 طفلا مبتكرا من جامعة الطفل، والمراكز الاستكشافية، إدارة الموهوبين، وحدة البحث العلمي، كما سيتم استقبال أكثر من 4000 طفل بالمعرض.

ولفت إلى أن هناك جوائز لأفضل اختراع لمكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا، وأفضل مشروع ابتكاري، وأفضل المبتكرين، وأفضل شركات تكنولوجية ناشئة وجوائز للمبتكر الصغير أقل من 16 عامًا، فضلا عن 10 جوائز للمشاركة في معرض جنيف الدولي للابتكار بدولة سويسرا بدعم مالي كامل، ومنح 100 ميدالية للفائزين بالمعرض 40 ذهبية، و30 فضية، و30 برونزية، بالإضافة إلى 7 جوائز تحت اسم "عاصمة الابتكار".