خسر المنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة، أمام نظيره الإيطالي، خلال بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في اليابان.

وحقق منتخب إيطاليا الفوز على الفراعنة بنتيجة 3-0، في مباراة لم تتخطى حاجز الساعة ونصف، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

الشوط الأول (25-19)، الشوط الثاني (26-21)، الشوط الثالث (25-22).

وبعد تلك الخسارة، توقف رصيد منتخب مصر عند 7 نقاط في المركز السابع، بينما رفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 8 نقاط بالمركز السادس.

وكان المنتخب المصرى قد نجح فى تحقيق انتصارَين فى أول مباراتين بكأس العالم على حساب كل من أستراليا وإيران، بنتيجة واحدة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، بينما خسر 4 مواجهات على يد كل من البرازيل "1-3"، وكندا "2-3"، وروسيا "1-3"، واخيرًا إيطاليا "3-0".

ويواصل المنتخب المصرى مبارياته بالبطولة، غدًا الخميس، بمواجهة نظيره البولندي ضمن لقاءات الجولة السابعة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى الرابعة والنصف، فجر غدًا الخميس، وتُنقل عبر قناة "النيل للرياضة"، "أبوظبي الرياضية 2".

ويشارك ببطولة العالم منتخبات: أمريكا، والأرجنتين، واليابان، وبولندا، وإيطاليا، ومصر، وروسيا، وكندا، وتونس، والبرازيل، وإيران، وأستراليا.

وتقام المنافسات بنظام دوري من دور واحد، على أن يتوج باللقب الفريق الذي ينجح في حصد أكبر عدد من النقاط من المباريات التي سيخوضها.

وتضم بعثة منتخب مصر 14 لاعبًا هم: أحمد صلاح وهشام يسرى وعبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد وعمر تايسون ومنصور محمد ومحمد عادل ومحمد محسن ورضا شبل وعبد الرحمن سعود ومحمد رضا وأحمد عبد العال.