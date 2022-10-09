تقرير: زيمبابوي تعتزم تنفيذ مشروع للطاقة بقيمة 800 مليون دولار

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قررت رواندا مساعدة زيمبابوي خلال الشهر الجاري لإطلاق مشروع بقيمة 800 مليون دولار لتوصل الكهرباء إلى مناطق ريفية، حسبما قالت صحيفة "صنداي ميل".

وقال رئيس زيمبابوي ايمرسون منانجاجوا في اجتماع انتخابي في "تشيريدزي"، وهي معقل انتخابي في جنوب شرق البلاد إن الرئيس الرواندي بول كاجامي سيزور زبمبابوي للكشف عن المشروع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن منانجاجوا قوله إن البرنامج مشابه لمبادرة ناجحة لتوصل الكهرباء إلى الريف في رواندا.

وذكرت الصحيفة أن شركة الكهرباء الوطنية في زيمبابوي تعتزم زيادة واردات الكهرباء لتلبية الطلب من مجموعة مستخدمي الطاقة بكثافة، الذين يطلبون أكثر من 500 ميجاوات لإدارة عملياتهم.

يذكر أن زيمبابوي تستورد حاليا الكهرباء من شركات "ايسكوم" الجنوب أفريقية و"اليكتريسيداد" الموزمبيقية و"هيدرو كابورا باسا" الموزمبيقية و"زيسكو" الزامبية لتغطية النقص في توليد الكهرباء محليا.



