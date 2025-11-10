التعليم: تغيير موعد امتحانات شهر نوفمبر في 13 محافظة بسبب انتخابات مجلس النواب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدرت وزارة التربية والتعليم خطابا لعدد من المديريات التعليمية لتعديل مواعيد امتحانات شهر نوفمبر لسنوات النقل لتعارضها مع موعد عقد انتخابات مجلس النواب.

ووجهت الوزارة مديريات القاهرة - القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - الشرقية - دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية -السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء، بإعداد جداول الاختبارات وفقًا لظروفها، وذلك لتعارض موعد الامتحانات مع عقد الانتخابات يومي 24 و25 نوفمبر الجاري.

وأكدت الوزارة، عدم إجراء أي اختبار قبل يوم 19 نوفمبر، وتقوم كل محافظة بإعداد جداول الاختبارات وفقا لظروفها.

وتستعد المديريات التعليمية لعقد امتحانات شهر نوفمبر لسنوات النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي، ويتم وضع الأسئلة وفق المواصفة الفنية التى تحددها وزارة التربية والتعليم بحيث تشمل الأسئلة جزئيات المنهج وتقيس نواتج التعلم والتحليل وبعيدة عن الحفظ والتلقين، الأسئلة يجب أن تكون واضحة دون مشكلات فنية فى الصياغة أو فى الطباعة.