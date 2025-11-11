 مسئول سوري: نحقق في سرقة تماثيل أثرية ومقتنيات نادرة بالمتحف الوطني - بوابة الشروق
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 2:41 م القاهرة
مسئول سوري: نحقق في سرقة تماثيل أثرية ومقتنيات نادرة بالمتحف الوطني

دمشق - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 - 2:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 - 2:39 م

أكد مسؤول أمني سوري، اليوم الثلاثاء، التحقيق في حادثة السرقة التي وقعت مساء أمس الاثنين في المتحف الوطني بالعاصمة دمشق والتي طالت عدداً من التماثيل الأثرية والمقتنيات النادرة.

ونقلت قناة "الإخبارية" السورية عن قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق العميد أسامة عاتكة قوله إن الجهات المختصة تقوم حالياً بعمليات تتبّع وتحرٍ دقيقة لضبط الفاعلين واستعادة المسروقات".

وأشار إلى التحقيق مع عناصر الحراسة والمعنيين بالأمر للوقوف على ملابسات الحادث وظروف وقوعه.

وكان مسؤولون في هيئة الآثار السورية قالوا إن اللصوص سرقوا تماثيل قديمة تعود إلى العصر الروماني من المتحف الوطني بالعاصمة دمشق.

