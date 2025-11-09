تعليم الجيزة تؤكد جاهزية المدارس لاستقبال انتخابات مجلس النواب

​أجرى سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جولة تفقدية ميدانية شملت عددًا من المدارس المقرر تخصيصها كمقار انتخابية في مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، في إطار الاستعدادات المكثفة والمنظمة لانتخابات مجلس النواب المرتقبة.

​خلال الجولة، وجّه عطية تعليمات واضحة لضمان أعلى مستويات الجاهزية لهذه المقار. ركّزت التوجيهات على محاور أساسية هي: ​النظافة العامة والتهيئة الشاملة: التأكيد على نظافة المدارس وتهيئتها بشكل كامل لاستقبال الناخبين.

​كما شدد على ضرورة تأمين البنية التحتية، وضرورة توفير مصادر الطاقة الكهربائية الاحتياطية لضمان سير العملية الانتخابية دون انقطاع، كما نوه إلى ​تيسير المشاركة بتخصيص مسارات وأماكن مُيسرة ومناسبة لكبار السن وذوي الهمم، بما يكفل حق الجميع في الإدلاء بأصواتهم بسهولة وكرامة.

​وأكّد عطية الأهمية القصوى للتنسيق الفعّال والمتواصل بين الإدارات التعليمية ورؤساء الأحياء ومجالس المدن؛ لضمان توفير وتكامل كافة الخدمات الأساسية في محيط اللجان، مثل حركة المرور والنظافة والتأمين. ​

ووجه بضرورة رفع كفاءة جميع المرافق بالمدارس استعدادا للانتخابات، لضمان أعلى درجات الانضباط والجاهزية.