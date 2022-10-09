 الكرملين: العقيدة النووية الروسية لا تنسحب على تفجير جسر القرم - بوابة الشروق
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الكرملين: العقيدة النووية الروسية لا تنسحب على تفجير جسر القرم

د ب أ
نشر في: الأحد 9 أكتوبر 2022 - 10:45 م | آخر تحديث: الأحد 9 أكتوبر 2022 - 10:49 م

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن السؤال عما إذا كان "الهجوم الإرهابي" على جسر القرم يندرج ضمن دوافع تفعيل العقيدة النووية الروسية "سؤال خاطئ".

وأجاب بيسكوف على سؤال حول ما إذا كان "الهجوم الإرهابي على جسر القرم يندرج ضمن مبررات تفعيل العقيدة النووية الروسية قائلا: "لا، إنها صيغة خاطئة تماما للسؤال"، وفقا لقناة "آر تي" الروسية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استماعه لتقرير رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، إن "الاستخبارات الأوكرانية خططت للهجوم الإرهابي على جسر القرم ونفذته، وأن الهجوم استهدف موقعا حساسا في البنية التحتية الروسية"، ووصف الهجوم بأنه "عمل إرهابي".

وأضاف، أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي حدد هوية مدبّري الهجوم الإرهابي على جسر القرم، ووجهة الشاحنة التي استخدمت في التفجير.

وكشف أنها انطلقت من بلغاريا، ومنها إلى جورجيا، ثم إلى أرمينيا، قبل أن تصل إلى أوسيتيا الشمالية في روسيا، وتتابع مسيرها نحو إقليم كراسنودار جنوب غرب روسيا المحاذي للقرم.

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