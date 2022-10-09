 المستوطنون يواصلون الاعتداء على الفلسطينيين في وسط وشمال الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المستوطنون يواصلون الاعتداء على الفلسطينيين في وسط وشمال الضفة الغربية

أ ش أ
نشر في: الأحد 9 أكتوبر 2022 - 4:36 م | آخر تحديث: الأحد 9 أكتوبر 2022 - 4:36 م

واصل المستوطنون الإسرائيليون، اليوم الأحد، اعتداءاتهم على الفلسطينيين في مناطق وسط وشمال الضفة الغربية، بقطع الطرق، وقذف السيارات بالحجارة وتوقيف بعضها والاعتداء على قائديها.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن مُستوطنين من مُستوطنة "بيت إيل" القريبة من المدخل الشمالي لمدينة "البيرة" المُلاصقة لرام الله، ألقوا الحجارة على السيارات المارة، ما تسبب بتكسير زجاج عدد منها.

واحتشد مستوطنون آخرون عند مفرق "عين الحلوة" في الأغوار الشمالية، واعتدوا على السيارات ووضعوا الحجارة وسط الشارع لقطع الطريق.

وفي بلدة "حوارة" في نابلس، قام مستوطنون، بأعمال عربدة بالتجمهر ومهاجمة السيارات الفلسطينية؛ بحماية جنود الاحتلال الذين انتشروا بكثافة في المنطقة المذكورة.

يذكر أن هجمات المستوطنين على الفلسطينيين متصاعدة في إطار العنف المتبادل بين الجانبين في الفترة الأخيرة، ونتيجة التصعيد الإسرائيلي في سياسة الاغتيالات والاعتقالات في مناطق الضفة.

وازدادت اعتداءات المستوطنين مع بدء موسم قطف الزيتون، وهو أمر يتكرر في كل موسم حصاد.


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