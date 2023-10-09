حملة مرورية بالإسكندرية لضبط الدراجات النارية غير المرخصة

نفذ ضباط إدارة شرطة المرور في الإسكندرية، الأحد، حملة ميدانية مكبرة، استهدفت جميع أحياء المحافظة، وتم خلالها التحفظ على مجموعة كبيرة من الدراجات النارية "الموتوسكلات" غير المرخصة وبدون لوحات معدنية، وإيداعهم وحدة الحفظ.

وجاءت الحملة، بإشراف اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، وبمتابعة مباشرة من اللواء محمد البنداري، مدير إدارة المرور، ونوابه، ورؤساء القطاعات، وضباط الوحدات، حيث تم التأكيد على استمرار تكثيف الحملات بجميع أحياء المحافظة للحد من شكاوى المواطنين.

ووفقًا لمصدر أمني لـ"الشروق"، تم وضع المضبوطات بوحدة الإيداع والتحفظ، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار الحملات الميدانية لضبط الحركة المرورية، وإعادة الانضباط إلى الشارع السكندري.