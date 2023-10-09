استشهاد 9 فلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة والقدس والخليل

استشهد تسعة فلسطينيين بينهم طفل، جراء عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والقدس المحتلة ومدينة الخليل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن سبعة فلسطينيين، استشهدوا فجر اليوم، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الحربية على منزلين في دير البلح وتل الزعتر في قطاع غزة.

كما استشهد طفل، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، الليلة الماضية، ما يرفع شهداء مواجهات قلنديا إلى أربعة، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وفي الخليل، استشهد شاب فلسطينيي، برصاص الاحتلال في منطقة واد النصارى شرق مدينة الخليل.

وأدت أحدث موجة من التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة إلى تعطيل كل مناحي الحياة، حتى إشعار آخر وسط قصف صاروخي ومدفعي إسرائيلي مستمر أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين.

وكان عدد من الفلسطينيين استشهدوا، بينهم أطفال وأصيب آخرون، الليلة الماضية، في عدة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت عددا من المنازل في مدينتي رفح وغزة داخل قطاع غزة.