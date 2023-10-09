رافقت طائرات تابعة لسلاح الجو الألماني طائرة ركاب إيرانية قادمة إلى هامبورج، بعد تلقي تهديد بشن هجوم على هذه الطائرة اليوم الاثنين.

وكتب سلاح الجو الألماني على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "تم تفعيل طاقم الإنذار التابع لنا صباح اليوم"، مشيرا إلى أنه رافق الطائرة المدنية القادمة من طهران متجهة إلى هامبورج بعد ورود التهديد بشن هجوم بقنبلة وذلك بعد أن دخلت الطائرة المجال الجوي الألماني شرقي برلين حتى هبوطها في هامبورج.

وكان مطار هامبورج الألماني أعلن في وقت سابق على موقعه الإلكتروني اليوم استئناف حركة الطيران مرة أخرى بعد توقفها بشكل كامل على خلفية ورود تهديد بشن هجوم على الطائرة الإيرانية، وجاء على الموقع القول: "تم استئناف حركة الطيران مرة أخرى. لا يزال من الممكن حدوث تأخيرات في الرحلات الجوية".

وجاء ذلك بعد أن كانت متحدثة باسم المطار الواقع شمالي ألمانيا صرحت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنه تم وقف حركة رحلات السفر والوصول بالكامل في المطار منذ الساعة الواحدة إلا ثلث بعد الظهر بسبب تهديد بشن هجوم على الطائرة القادمة من العاصمة الإيرانية طهران.

وتم وقف كل رحلات السفر والوصول في المطار على مدار نحو ساعة ونصف الساعة وخلال تلك الفترة جرى تحويل مسار الطائرات القادمة إلى جهات أخرى من بينها مدينة هانوفر.