استهدف الطيران قوات الاحتلال الإسرائيلي أبراجا سكنية في قطاع غزة بالقصف، أول أمس السبت، ردا على الهجوم الكاسح الذي شنته المقاومة الفلسطينية "طوفان الأقصى"، واخترقت به مستوطنات غلاف غزة.

وأظهرت فيديوهات متداولة، على مواقع التواصل الاجتماعي، استهدافا لبرج فلسطين في حي الرمال بمدينة غزة.

فيما ردت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس على قصف البرج السكني، بتوجيه 150 صاروخاً صوب تل أبيب.

قصف برج فلسطين

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قصف الجيش الإسرائيلي برج فلسطين السكني والمكون من 14 طابقا والواقع وسط مدينة غزة بعدة صواريخ، ما أسفر عن تدميره.

تلا ذلك تدمير الطائرات الإسرائيلية لعمارة سكنية أخرى في القطاع هي عمارة الهاشم والتي تضم 15 وحدة سكنية، ما تسبب بتشريد جميع سكانها جراء القصف.

ووفقا لقناة الحرة، فقد وثّق مقطع فيديو نشرته وكالة رويترز للأنباء، لحظة قصف الجيش الإسرائيلي لبرج في مدينة غزة، وسقوطه بالكامل، وأدى سقوط البرج الذي كان يعد من بين أكبر المباني وسط غزة، إلى تصاعد أعمدة من الغبار والدخان الأسود الكثيف في الهواء.

برج فلسطين

ويعد برج فلسطين من أهم المباني السكنية في قطاع غزة، وهو من أكبر الأبراج السكنية والتجارية في قطاع غزة، يتكون من 14 طابقا، ويضم العديد من المؤسسات الإعلامية والعيادات والشقق السكنية.

جدير بالذكر أن طيران الاحتلال الإسرائيلي كان قد استهدف برج فلسطين من قبل، اثناء عدوانه على قطاع غزة، في شهر أغسطس عام 2022، وأدى ذلك لتدمير ثمانية شقق سكنية بالمبنى وتضرر عدد من المنازل المجاورة.