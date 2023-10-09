 إصابة مزدوجة.. كيف يجهز الأهلي إمام عاشور لمباراة سيمبا؟ - بوابة الشروق
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إصابة مزدوجة.. كيف يجهز الأهلي إمام عاشور لمباراة سيمبا؟

محمود باهي
نشر في: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 6:57 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 6:57 ص

يأمل الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر، سرعة تعافي لاعب وسط الفريق، إمام عاشور، من إصابته المزدوجة التي تعرض لها خلال مباراة الإسماعيلي، مساء الأحد، في بطولة الدوري.
غادر إمام عاشور الملعب بعد نصف ساعة، وأجرى أشعة مقطعية، أظهرت إصابته بكدمة قوية في الساق، وجزع في الرباط الخارجي للكاحل.
وأشار أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، عقب اللقاء، إلى أن المؤشرات الأولية مطمئنة، مضيفا أن إمام عاشور يحتاج راحة وعلاج من أسبوع إلى 10 أيام.
ويستعد لاعب الأهلي لإجراء أشعة رنين مغناطيسي، اليوم الإثنين، للوقوف تماما على حجم الإصابة والبرنامج العلاجي اللازم.
ومن المنتظر أيضا أن يجري إمام عاشور 3 جلسات علاج طبيعي يوميا بعد استبعاده من معسكر منتخب مصر، لشهر أكتوبر الجاري، الذي سيخوض خلاله مباراتين وديتين ضد زامبيا والجزائر، في الإمارات.
ويأمل مارسيل كولر، أن يستغل الجهاز الطبي بالأهلي، فترة التوقف الدولي، لتجهيز إمام عاشور لمباراة سيمبا التنزاني، المقرر لها 20 أكتوبر الجاري، في انطلاقة مشوار الفريق ببطولة الدوري الأفريقي.


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