أشاد المخرج عادل أديب، بدور زوجته الفنانة منال سلامة، معبرا عن امتنانه لدورها الكبير في تربية أبنائهم علي وأميرة.

وقال خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر "DMC" مساء الثلاثاء: "منال شالت الهم وربت الأولاد، وكانت صاحبة الفضل في كل التفاصيل، حتى أنا شخصيا تعتبر ربتني معاهم صراحة".

وأضاف أنه أصبح أكثر قربا من أبنائه بعد أن كبروا، قائلا: "بدأت أصاحب الأولاد لما كبروا، قبلها كنت من بعيد، لكن برؤيتي كمخرج كنت ممكن أقدر أفهم رايحين فين أو بيحبوا إيه".

وأشار إلى أن انشغاله في العمل كان يشعره بالشوق لأبنائه والرغبة في الاطمئنان عليهم، قائلا: "لما كنت أرجع من الشغل كانت منال تحكي لي كل حاجة عنهم، وأنا أنام على نفسي وهي بتحكي".

وأثنى أديب على جهود زوجته في الحفاظ على أبنائهم وغرس القيم الإيجابية بداخلهم، قائلا: "منال ربنا يكرمها قدرت تحافظ عليهم جدًا، وتزرع فيهم مبادئ مهمة جدا، تستحق التحية عليها لأنه شيء أصبح نادر جدا في هذا الزمن".

وأكد أن الفنانة منال سلامة تضطلع بدورها كأم بشراسة؛ نظرًا لصعوبة التحديات التي تواجه الأجيال الجديدة في عالم اليوم، قائلا: "منال تؤدي دور الأم بشراسة في البيت؛ لأن ما أصبحنا نراه في الدنيا بقى صعب جدًا، التكنولوجيا أصبحت تستحوذ على الأجيال الصغيرة أكثر مننا".