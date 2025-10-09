عمرو قنديل يمثل مصر في الدورة 8 للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة بعمّان

نائب وزير الصحة التزام الدولة بتعزيز التعاون الصحي الإسلامي



شارك الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة، التي عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر 2025، وذلك في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون الصحي بين دول منظمة التعاون الإسلامي.

وأكد الدكتور عمرو قنديل، في كلمته خلال الجلسة الوزارية، أهمية المؤتمر في ظل التحديات الصحية العالمية المتسارعة، مشددًا على ضرورة التضامن بين الدول الإسلامية لتحقيق الأمن الصحي المشترك.

واستعرض الإنجازات الصحية الكبرى لمصر تحت توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أحدثت نقلة نوعية في القطاع الصحي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن نائب الوزير عقد لقاءً مع الدكتور عبدالله ناظم إبراهيم، وزير صحة المالديف، لبحث تعزيز التعاون الصحي الثنائي في مجالات بناء القدرات، تدريب الكوادر، وإدارة النظم الصحية، مع التركيز على إيفاد الكوادر الطبية المصرية إلى المالديف وإعداد مذكرة تفاهم لتوطيد الشراكة.

وأبرز نائب الوزير الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030، التي تهدف إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة، حيث طبق النظام في ست محافظات كمرحلة أولى، مع خطة لتغطية جميع المحافظات بحلول 2030. كما تناول إنجازات المبادرات الرئاسية مثل “100 مليون صحة” التي حققت القضاء على فيروس سي، ومبادرة “صحة وتنمية الأسرة المصرية”، إلى جانب تطوير الرعاية الأولية ودمج خدمات الصحة النفسية.

وأشار إلى تميز مصر إقليميًا في مكافحة الأمراض المعدية، حيث حصلت على شهادات من منظمة الصحة العالمية بخلوها من الحصبة، الحصبة الألمانية، الملاريا، والتهاب الكبد (بي) بين الأطفال دون 15 عامًا، مع استمرار خلوها من شلل الأطفال واقترابها من القضاء على البلهارسيا.

وفي سياق التحول الرقمي، أكد الدكتور قنديل على تقدم مصر في بناء منظومة صحية رقمية متكاملة، تشمل ميكنة سجلات المواليد والوفيات لدعم اتخاذ القرار. كما نوه بالتزام مصر بتقديم خدمات صحية للضيوف دون تمييز، وإطلاق الإطار الاستراتيجي لـ”الصحة الواحدة” (2023-2027) لتعزيز الأمن الصحي الإقليمي.

وأكد نائب الوزير التزام مصر بأهداف منظمة التعاون الإسلامي الصحية، داعيًا إلى تعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات لتحقيق أنظمة صحية مستدامة.