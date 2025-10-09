وزير الصحة يجري جولة مفاجئة في مستشفى منشية البكري العام بمصر الجديدة

• ويوجه بسرعة توفير شبكة انترنت بوحدة الرعاية المركزة

استكمل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، جولته المفاجئة، لصباح اليوم الخميس، بزيارة مستشفى منشية البكري العام، بمنطقة مصر الجديدة، بمحافظة القاهرة.

جاءت الزيارة تزامناً مع العطلة الرسمية بمناسبة احتفالات ذكرى نصر 6 أكتوبر المجيدة، وذلك ضمن سلسلة جولاته الميدانية، للاطمئنان على انتظام سير العمل وتواجد الفرق الطبية بأماكن عملهم، فضلاً عن متابعة حصول المريض المصري على خدمته الصحية ذات الجودة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير، اطلع على كشوفات سجل استقبال الطواريء عن اليوم، واطمئن على حجم الاشغال ومعدل الترددات للمستشفى، ثم اتجه لتفقد وحدة الرعاية المركزة بقوة 10 أسرة، ويشغلها حاليا 9 حالات، حرص على تفقدهم والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأضاف أن الوزير، وجه بسرعة توفير شبكة للانترنت داخل غرف الرعاية المركزة لمساعدة الأطباء في الوصول إلى الملف الطبي للمرضى ومتابعة حالاتهم الصحية بشكل أسرع وأشمل، كما اطمئن على توافر الأدوات والمستلزمات الطبية، كما وجه بضرورة المتابعة الدورية لأعمال الصيانة للأسرة وكذلك الأجهزة الطبية، وذكر زار رعاية الأطفال والأطفال المبتسرين للاطمئنان على حالتهم الصحية، والتأكد من حصولهم على رعايتهم العلاجية.