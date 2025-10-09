بارزاني يدعو تنظيم بي كي كي لعدم التدخل بشئون أكراد سوريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا رئيس إقليم كردستان شمال العراق نيجيرفان بارزاني، تنظيم "بي كي كي" الإرهابي إلى عدم التدخل بشؤون أكراد سوريا، وحثه على تركهم وشأنهم والانسحاب من شمال سوريا.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته أمس الأربعاء، في منتدى نظمه مركز أبحاث الشرق الأوسط (ميري) بمدينة أربيل.

وقال بارزاني: "على تنظيم بي كي كي أن يترك روج آفا (مناطق الأكراد بسوريا)، فهؤلاء (الأكراد) لن يتمكنوا من تحقيق أي نتائج ما لم يُتركوا وشأنهم".

وأردف: "على التنظيم أن يتركهم وشأنهم تماما، ويتوقف عن التدخل في شؤونهم الداخلية بأي شكل، عليه أن يتخلى عن شمال سوريا، وعن روج آفا".

ودعا بارزاني تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" إلى التوجه للعاصمة دمشق في أقرب وقت ممكن، في إشارة إلى الاندماج بالمنظومة السايسية للبلاد.

وأضاف: "ارفعوا راية سوريا الجديدة، اعتبروا أنفسكم أصحاب المسار السياسي، افتحوا مكتب في دمشق، اعتبروا أنفسكم أصحاب الدار حتى يكون لكم دور فاعل في العملية السياسية السورية".

وتابع: "اذهبوا إلى دمشق عاصمتكم، إنها بلدكم، لا أعرف ماذا تنتظرون، ما التغيير الذي تنتظرونه؟".

وحول لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع، أشار بارزاني إلى أنه أبلغه باستحالة حكم سوريا بنظام مركزي.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع أنقرة، أكد بارزاني أن العلاقات بين إقليم كردستان شمال العراق وتركيا "ودية للغاية".

وقال: "علاقتنا مميزة سياسيا واقتصاديا، وسيواصل إقليم كردستان الحفاظ على هذه العلاقة مع تركيا".