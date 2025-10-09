رويترز: اتمام المرحلة الأولى من الانسحاب الإسرائيلي خلال 24 ساعة من بدء اتفاق غزة

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينجز المرحلة الأولى من الانسحاب الجزئي خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفاد جيش الاحتلال بأن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أصدر توجيهات لقواته للاستعداد "بقوة دفاعية قوية والتأهب لكل سيناريو" كما أوعز بالاستعداد لقيادة العملية المرتقبة لإعادة الرهائن "بحساسية ومهنية"، عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية الأربعاء إثر توصل إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة أن الولايات المتحدة "ستكون جزءا" من عملية "الحفاظ على السلام" في القطاع الفلسطيني المدمّر من جراء عامين من الحرب.

وقال ترامب لمحطة فوكس نيوز الأمريكية: "نعتقد أنّ قطاع غزة سيكون مكانا أكثر أمانا بكثير، وسيعاد بناؤه، وستساعده دول أخرى في المنطقة على إعادة الإعمار لأنها تمتلك ثروات هائلة وتريد أن يحدث ذلك. نحن (الولايات المتّحدة) سنكون جزءا من ذلك لمساعدتهم على النجاح وللمساعدة في الحفاظ على السلام فيه".