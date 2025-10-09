مصرع عامل بعد اصطدامه بماكينة داخل مصنع سيراميك في العاشر من رمضان

لفظ عامل إنتاج بمصنع سيراميك بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، أنفاسه الأخيرة؛ إثر سقوطه واصطدامه بماكينة داخل المصنع.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بوفاة أحمد، 49 عاما، عامل إنتاج بمصنع سيراميك بالعاشر من رمضان، مقيم بمحافظة المنوفية، داخل المصنع بدائرة قسم أول العاشر من رمضان.

تبين من التحريات الأولية وفاة العامل إثر سقوطه واصطدامه بماكينة داخل المصنع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10802 لسنة 2025 إداري أول العاشر من رمضان، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العاشر من رمضان الجامعي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث