** الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي:

- العزلة الدولية لإسرائيل يجب أن تتواصل

- كل الجهود يجب أن تنصب على إسناد صمود شعبنا بغزة وإعادة إعمار كل ما دمر فيه

قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، الخميس، إن الفضل الأول لوقف حرب الإبادة على قطاع غزة يعود لصمود الشعب الفلسطيني، مطالبا بمواصلة العزلة الدولية لإسرائيل من ناحية، والحذر من ألاعيب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضاف البرغوثي، في بيان، أن "الفضل الأول لوقف حرب الإبادة الإجرامية على غزة وإفشال مؤامرة التطهير العرقي لسكانه، وتحرير الأسرى الفلسطينيين، يعود لبطولة وصمود وبسالة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وكل فلسطين، رغم عظمة التضحيات وشدة المعاناة".

وأشار إلى أن "النضال الفلسطيني والعزلة الدولية لإسرائيل وثورة التضامن العالمية يجب أن تتواصل حتى يتم تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة وتقرير المصير".

وتابع القيادي الفلسطيني: "يجب مواصلة الحذر من ألاعيب نتنياهو وحكومته الفاشية".

وأشار إلى أن "كل الجهود يجب أن تنصب على إسناد صمود شعبنا في غزة، وإعادة إعمار كل ما دمر فيه، وعلى التصدي لهجمة الاستعمار الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة والقدس".

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل إسرائيل وحركة "حماس" إلى اتفاق على المرحلة الأولى بشأن خطته لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.

وقال ترامب، في تدوينة على منصة "تروث سوشيال" الأمريكية: "أنا فخور جدًا بأن أعلن أن إسرائيل وحماس وقّعتا المرحلة الأولى من خطة السلام الخاصة بنا".

وأضاف: "هذا يعني أن جميع الرهائن (الأسرى بغزة) سيُفرَج عنهم قريبًا جدًا، وأن إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه كخطوة أولى نحو سلام قوي ودائم وأبدي، وسيُعامَل جميع الأطراف بعدالة".

وتابع أنه "يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولجميع الدول المحيطة، وللولايات المتحدة، ونشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا الذين عملوا معنا لتحقيق هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق".