بي بي سي: اتفاق غزة انتصار كبير لترامب

اعتبرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية على المرحلة الأولى من خطة السلام في غزة، يمثل انتصارا كبيرا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية في تحليل على موقعها الإلكتروني إن ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، صرح مراراً إن السلام بين إسرائيل وحماس "وشيك". لكن شهراً بعد شهر، ظلّ ذلك السلام بعيد المنال.

وأضافت "بقيت غزة، إلى جانب أوكرانيا، شوكة في جانب ترامب، حتى عندما كان يفاخر بأنه أنهى الحروب في مناطق مختلفة من العالم، من تايلاند إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية".

ورأت "بي بي سي" أنه "إذا صمد الاتفاق الذي أعلن عنه ترامب، وتوقّف القتال فعلاً، فإن إدارته ستعتبره على الأرجح الإنجاز الأبرز في السياسة الخارجية لولايته الثانية حتى الآن وربما يتجاوز ذلك الضربات الجوية التي تقول الإدارة إنها أنهت البرنامج النووي الإيراني.

وأشارت إلى أن هذه التطورات أصبحت حتى الآن أبرز خبر في واشنطن، ومن المرجّح أن نسمع خلال الساعات والأيام المقبلة مزيداً من التفاصيل من ترامب وفريقه.

وأعلن الرئيس ترامب، فجر اليوم الخميس، توصل إسرائيل و"حماس" إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.

وقال ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال": "أنا فخور جدا بأن أعلن أن إسرائيل وحماس وقّعتا المرحلة الأولى من خطة السلام الخاصة بنا".

وأضاف: "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبا جدا، وأن إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه كخطوة أولى نحو سلام قوي ودائم وأبدي، وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".

وتابع: "إنه يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولجميع الدول المحيطة، وللولايات المتحدة، ونشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا الذين عملوا معنا لتحقيق هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق".

وفي تصريحات لاحقة لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال ترامب: "من المحتمل أن يتم إطلاق سراح الأسرى في 13 أكتوبر الجاري أي يوم الاثنين المقبل.

وذكر أن العالم بأسره اجتمع من أجل خطة وقف إطلاق النار، وأنه لولا ذلك لما نجحت الخطة، مضيفًا: "هذا أكثر من غزة، هذا السلام في الشرق الأوسط".

وأكد أن إطلاق سراح الأسرى تطور "مهم للغاية"، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصل به قبل مدة قصيرة، وقال له إنه "لا يستطيع أن يصدق ذلك".

وتابع الرئيس الأمريكي: "قلت له لا يمكن لإسرائيل أن تحارب العالم بأسره، وهو يعلم ذلك جيدًا".

وعن مستقبل خطة وقف إطلاق النار، قال ترامب: "برأيي سترون الناس يتعايشون بشكل جيد وغزة يتم إعادة إعمارها، وتم إنشاء مجلس أطلق عليه اسم مجلس السلام، لبحث (قضية) غزة بشكل أساسي".

وشدد على أن غزة "ستكون مكان أكثر أمنًا"، وأن "الدول الأخرى ستقدم الدعم لعملية إعادة الإعمار هذه".