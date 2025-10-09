بي إم دبليو تحتفل بمرور 50 عاما على إطلاق سيارة الفئة الثالثة

تحتفل شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية بي.إم.دبليو بمرور 50 عاما على إطلاق سيارة الفئة الثالثة الصالون متوسطة الحجم التي أعادت تعريف متعة القيادة اليومية عند إطلاقها عام 1975، حيث تم بيع أكثر من 18 مليون سيارة من هذه الفئة على مستوى العالم خلال العقود الخمسة الماضية.

وقد تم الكشف عن السيارة بي.إم.دبليو الفئة الثالثة في عام 1975 خلال معرض فرانكفورت الدولي للسيارات، حيث كانت خليفة قوية للسيارة الناجحة بي.إم.دبليو 02. وقد تم تزويدها بنظام جر خلفي، وبعد ذلك تم تزويدها بمحرك سداسي الاسطوانات معقد.

وصممت بي.إم.دبليو الفئة الثالثة بوضوح لكي تحبط منافستها اللدود مرسيدس-بنز، التي لم تقدم أي سيارة مماثلة لها في مجموعتها.

لا تزال هذه السيارة واحدة من أكثر سيارات بي.إم.دبليو ربحية حتى اليوم مع طرح سابع جيل من هذه الفئة، والذي يعتمد بالكامل على التكنولوجيا الرقمية.

يقول فرانك فيلك، من شركة تحليلات السوق الكلاسيكية ومقرها بوخوم، إن شعار بي.إم.دبليو العريق "متعة القيادة" لم يكن ليتحقق لولا الفئة الثالثة.

وظهرت الفئة الثالثة كسيارة صالون ببابين في معرض فرانكفورت للسيارات عام 1975.

وحملت الاسم الرمزي إي 21، وشكلت حقبة جديدة من الراحة الفائقة. واستمرت صورتها المرنة حتى ظهر الطراز الرياضي منها آي323 كأعلى شريحة في هذا الطراز.

بمعايير اليوم، يعتبر أداء الفئة آي 323 متواضعا. فهو يكتفي بقوة 105 كيلووات/143 حصانًا، بينما كان الطراز الأساسي للفئة الثالثة البالغ سعره في ذلك الوقت 13600 مارك ألماني بقوة 66 كيلو وات/90 حصانًا فقط.

وبينما يمتلك سائقو اليوم ثماني سرعات تتغير تلقائيًا، كان المتاح في ذلك الوقت 4 سرعات فقط يتم التنقل بينها يدويا.

من ناحية أخرى، كانت السيارة إي21 في ذلك الوقت تزن 1010 كيلوجرامات، مما يجعلها أخف وزنا بمقدار الثلث من الفئة الثالثة الحالية. لا تحتوي السيارة القديمة على إلكترونيات تحول بين السائق والآلة، وحتى نظام التوجيه المعزز كان إضافة اختيارية.

ووصلت مبيعات السيارة الفئة الثالثة إلى المليون الأول في عام 1981 أي بعد 6 سنوات فقط من طرحها. وأصبحت هذه السيارة الأفضل مبيعا لدى بي.إم.دبليو حتى الآن.

ووفقا لبيانات بي.إم.دبليو فإنها طرحت 6 أجيال إضافية من الفئة السادسة وبلغت مبيعاتها التراكمية حتى الآن أكثر من 18 مليون سيارة.