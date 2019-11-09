 تشكيل نيجيريا لمواجهة كوت ديفوار في أمم إفريقيا للشباب - بوابة الشروق
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تشكيل نيجيريا لمواجهة كوت ديفوار في أمم إفريقيا للشباب

الشروق
نشر فى : السبت 9 نوفمبر 2019 - 3:53 م | آخر تحديث : السبت 9 نوفمبر 2019 - 3:53 م

اعلن إماما أماباكابو المدير الفني لمنتخب نيجيريا الاولمبي تشكيل فريقه لمواجهة كوت ديفوار في مستهل مشوار الفريقين ببطولة كاس امم افريقيا تحت ٢٣ عاما في الخامسة مساءا باستاد السلام.

ويقع منتخب نيجيريا حامل لقب البطولة في المجموعة الثانية مع كوت ديفوار وجنوب افريقيا وزامبيا، بينما تضم المجموعة الاولى مصر وغانا والكاميرون ومالي ويتأهل المنتخبات اصحاب المراكز الثلاث الاولى الى اولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وجاء تشكيل نيجيريا ضد كوت ديفوار كالتالي..

حراسة المرمى: أدامو أبوبكر

الدفاع: أوليسيه نداه - سينسير سيث - أنتوني إيزوشوكو - بيتوك ستيفان

الوسط: أليو ياو آدم - كليتشي نواكالي - نديفريكي إيفونج - اولابيران

الهجوم: أورجي أوكونكو - برايت إينوباخاري.


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