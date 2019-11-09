إدانة مسؤول سابق في «ألستوم» الفرنسية بأمريكا في قضية رشوة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدانت هيئة محلفين في ولاية كونيكتيكت الأمريكية، أمس الجمعة، مديرا تنفيذيا سابقا للشركة الفرنسية لصناعة أنظمة السكة الحديدية "ألستوم" لدوره في مخطط لرشاوى وغسل أموال بمشاركة مسؤولين في إندونيسيا.

وذكرت وزارة العدل الأمريكية، في بيان صحفي، إن هيئة المحلفين أثبتت أن لورنس هوسكينز مدان في ست تهم تتعلق بانتهاك قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة وثلاث تهم تتعلق بغسل أموال وتهمتين بالتآمر.

وأوضحت الوزارة أنه تم دفع الرشاوى لعضو رفيع المستوى في البرلمان الإندونيسي ورئيس شركة الكهرباء الحكومية في إندونيسيا.