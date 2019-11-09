سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة تنفيذ الإغلاق الجزئى لشارع الهرم فى الاتجاهين فى الساعات الأولى من أمس الجمعة لمدة 3 أيام تنتهى صباح غدٍ الأحد.

وأعلنت إدارة المرور أن إغلاق الشارع فى الاتجاهين تم دون توقف لحركة المرور، حيث تم ترك حارة مرورية لسير السيارات فى كلا الاتجاهين.

وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة بأن الإغلاق يأتى فى إطار أعمال نقل المرافق الخاصة بالخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق وقيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لعمل تغذية لخطوط الكهرباء وخطوط مياه الشرب بشارع الهرم مع تقاطع ترعة الزمر بالاتجاهين.

كما نسقّت إدارة المرور مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية بمحيط الأعمال لمساعدة قائدى المركبات فى الاتجاهات الجديدة، وأهابت باتباع تعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لضمان السيولة المرورية وتفادى التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال.

وقال مصدر أمنى إن عمليات الإغلاق للشارع أو التحويلات تتم وفق تنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ الأعمال، مشيرا إلى أن الإجازة الخاصة بالمولد النبوى الشريف ستساهم فى تخفيف التكدس بالشارع وهو توقيت مناسب لاتخاذ القرار بإغلاق الشارع جزئيًا.