روسيا تنقل نموذج مقاتلة «تشيك ميت» إلى الإمارات لعرضها في معرض دبي للطيران

نقلت روسيا نموذجًا أوليًا لمقاتلة "تشيك ميت" الواعدة ذات المحرك الواحد، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على متن طائرة نقل ثقيلة من نوع "آن-124" (رسلان)؛ لعرضها في معرض دبي للطيران.

وذكرت شركة (روستيخ) الروسية -لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الثلاثاء- أن النموذج الأولي للمقاتلة الروسية الجديدة من الجيل الخامس ذات المحرك الواحد "تشيك ميت" وصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في معرض دبي للطيران، الذي سيعقد في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر الجاري، مشيرة إلى أنه جرى تسليم "تشيك ميت" إلى مطار "دبي وورلد سنترال" على متن طائرة آن-124".

وأضافت الشركة الروسية: "في الوقت الحالي يتم تجميع النموذج الأولي، وسيتم عرضه في المعرض الجوي في الجناح المغلق لروستيخ"، لافتة إلى أنه سيتم عرض هذه المقاتلة خارج روسيا لأول مرة.

وأشارت الشركة إلى أنه من المقرر إقامة عدد من العروض التقديمية المغلقة لوفود الدول المشاركة وعرض مفتوح لممثلي وسائل الإعلام وزوار المعرض.

يُذكر أنه جرى تصميم الطائرة التكتيكية الخفيفة "تشيك ميت" (Checkmate) في مكتب سوخوي للتصميم التابع لشركة بناء الطائرات على قاعدة الأساس العلمي والتقني الذي تم الحصول عليه أثناء تطوير طائرة "سو-57".

يُشار إلى أنه هذه الطائرة عُرضت لأول مرة في معرض الطيران الروسي "ماكس-2021" في يونيو هذا العام .