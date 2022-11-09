رئيس وزراء الفاتيكان: نقدر علاقات التعاون مع مصر بملفات نشر التسامح والحوار بين الأديان

هنأ رئيس وزراء الفاتيكان الكاردينال "بيترو بارولين" مصر على استضافتها لمؤتمر المناخ وعلى نجاح التنظيم، معربًا عن تقدير الفاتيكان لعلاقات التعاون مع مصر في ملفات نشر التسامح وتعزيز الحوار بين الأديان.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بنظيره الفاتيكاني الكاردينال بيترو بارولين، وذلك على هامش انعقاد الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).

وأوضح أن هناك أرضية من القيم المشتركة التي يجتهد البلدان في الدعوة لها، وهو ما سيتم العمل على تعزيز التعاون بشأنه في الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي على ما يربط مصر والفاتيكان من علاقات ودية منذ تبادل العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين في أربعينيات القرن الماضي، خاصة مع الدور الذي تلعبه مصر في الحوار بين الأديان، حيث تعتبر مصر إحدى ركائز هذا الحوار؛ نظرًا لمكانتها التاريخية في العالم الإسلامي والشرق الأوسط، وكذا المكانة الرفيعة للأزهر الشريف.

وأشاد مدبولي بالعلاقات المتميزة والتقدير المتبادل بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقداسة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، مشيرا إلى حرص مصر على استمرار التنسيق مع الفاتيكان على كافة المستويات.

كما أثنى على ما يتخذه البابا فرانسيس من مواقف إيجابية تجاه مصر والدول العربية والإسلامية، والتي تتضح من تصريحاته المتكررة حول أهمية تقبل الثقافات والديانات الأخرى؛ فقداسة بابا الفاتيكان يحظى باحترام وتقدير المجتمع المصري، الأمر الذي بدا جليا في الترحيب الكبير الذي وجده قداسته من الشعب المصري في الزيارة التي قام بها إلى مصر في 2016.

كما رحب رئيس الوزراء بمشروع إنشاء مستشفى "بامبينو جيزو" بالعاصمة الإدارية والذي تم الإعلان عنه في 3 أکتوبر الماضي، مؤكداً تقدير مصر لما تقدمه مؤسسة "الإخوة الإنسانية" التابعة للفاتيكان من دعم للمستشفى، مضيفا أن الحكومة المصرية مستعدة لتنفيذ المشروع وتقديم كافة التسهيلات لذلك، تقديراً لرعاية البابا فرانسيس لهذا المشروع المهم.