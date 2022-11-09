مياه البحيرة: الانتهاء من تنفيذ الوصلات المنزلية بقرى وادي النطرون

أكد المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، ضرورة الانتهاء من أعمال تنفيذ الوصلات المنزلية بقرى وادي النطرون، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



وشدد نشأت على ضرورة الدفع بفرق عمل إضافية للانتهاء من الوصلات طبقا للجدول الزمني المحدد، وكذلك تقديم مقترحات لتقليص التوقيتات المطلوبة لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع بالنسب المتفق عليها، مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً في الريف المصري.



وفي سياق متصل، كرم رئيس شركة مياه الشرب بالبحيرة، المهندس محمد عبدالعال المشرف على مشروعات المبادرة في وادي النطرون، والمهندس محمود عصام مدير فرع وادي النطرون؛ لانتهائهم من تنفيذ الوصلات المنزلية في وادي النطرون بنسبة 100%، وتسليم المشروع بشكل نهائي.





