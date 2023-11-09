الخارجية الفلسطينية: عدوان الاحتلال الدموي على جنين تصعيد متعمد لتفجير الأوضاع في الضفة

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات الاعتداء والهجوم الوحشي الذي ترتكبه قوات الاحتلال منذ صباح هذا اليوم، ضد المواطنين في جنين ومخيمها وبلداتها والمتواصل حتى الآن، الذي خلف العشرات من الشهداء والمصابين، إضافة لتدمير واسع النطاق للبنية التحتية وللمنازل وترهيب للمواطنين المدنيين العزل، بمن فيهم الأطفال والنساء وطلبة المدارس والكوادر التدريسية، الذين ما زالوا لا يستطيعون التوجه إلى بيوتهم.

وحذرت الوزارة مجددا، في بيان لها، مساء اليوم الخميس، من مغبة استغلال قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين الانشغال العالمي بالعدوان على غزة وضحاياه وآثاره المدمرة، للاستفراد بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية العنصرية وتسريع عمليات الضم التدريجي للضفة وتوسيع دوائر القتل خارج القانون، في محاولة لكسر إرادة الصمود لدى أبناء شعبنا.

ورأت في هذا الاستغلال والاستفراد البشع محاولة لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وإدخالها في دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها، الأمر الذي لطالما حذرت منه الوزارة، خاصة تداعياته على ساحة الصراع والمنطقة برمتها.

وبينت أن سلطات الاحتلال تمارس العقوبات الجماعية على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وتحاول فرض تغييرات جديدة على الواقع بالقوة، بما يخدم خارطة مصالحها الاستعمارية.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بسرعة التدخل لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا، وإجبار دولة الاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين قبل فوات الأوان.