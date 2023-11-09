الدفاع الروسية: تحييد نحو 145 عسكريا أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك

أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الشرق" التابعة للجيش الروسي، أوليج تشيخوف، أن القوات الروسية، حيدت نحو 145 عسكريا أوكرانيا، ودمرت شاحنة ومحطتين للحرب الإلكترونية على محور جنوب دونيتسك.



وقال تشيخوف، لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، "شن الطيران العملياتي التكتيكي والطيران الحربي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، ضربات على المواقع التي يتمركز فيها أفراد ومعدات وحدات لواء الإنزال الجوي 79، ولواء المشاة الآلي 58 ولواء الدفاع الإقليمي 128 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفوميخيلوفكا وستارومايورسكوي وأوروزاينوي وبريوتنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".



وأضاف تشيخوف أن "خسائر العدو على هذا المحور بلغت محطتين للحرب الإلكترونية، ونحو 145 مقاتلا، ومركبة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".



وأشار تشيخوف إلى أن القوات الروسية، تمكنت من إحباط 8 محاولات لتناوب القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك، تكبد العدو خلالها خسائر في العتاد والقوات.



ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.



وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوريجيا وخيرسون).



وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.