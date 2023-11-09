كتائب القسام تقصف قاعدة رعيم الإسرائيلية ومدينة أسدود

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الخميس، قصف قاعدة "رعيم" العسكرية ومدينة أسدود جنوبي إسرائيل بالصواريخ، ردا على استهداف المدنيين.



وقالت القسام في بيان عبر منصة "تليجرام"، نقلته وكالة "الأناضول": "قصفنا قاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية. قصفنا مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين".



وهذه ليست المرة الأولى التي تقصف فيها "كتائب القسام" قاعدة "رعيم" العسكرية الواقعة في مستوطنات غلاف غزة.



وتعرف "رعيم" بأنها "مقر قيادة فرقة غزة"، وهي قوة عسكرية كبيرة مكونة من جميع التشكيلات العسكرية الإسرائيلية.



وفي وقت سابق، اليوم الخميس، تعرضت الأطراف الغربية لمدينة غزة لقصف مكثف من المدفعية الإسرائيلية، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة مع مقاومي الفصائل الفلسطينية.



وبحسب "الأناضول"، تشن المدفعية الإسرائيلية قصفا مكثفا في مناطق تل الهوى، والشيخ عجلين، وشارع الرشيد، وهي المناطق المتوغلة فيها غرب مدينة غزة.



وكان المتحدث باسم القسام، أبو عبيدة، قد أعلن، الأربعاء، تدمير 136 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر الماضي.