 فتى سوري يهاجم حاخاما في محطة مترو بوسط باريس - بوابة الشروق
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فتى سوري يهاجم حاخاما في محطة مترو بوسط باريس

(د ب أ)
نشر في: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 6:57 م | آخر تحديث: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 6:57 م

قالت الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، إن حاخاما كان يرتدي ملابسه التقليدية تعرض لهجوم على يد مراهق في محطة مترو بوسط باريس.

وأوضحت الشرطة أن الحاخام لم يصب بأذى، بيد أنه قام بتوجيه اتهامات للصبي.

وتردد أن المراهق هاجم الحاخام وركله في ظهره أمس الأربعاء بعد أن تحدث معه باللغة العربية في محطة "لا شابل" التي تتصل بمحطة باريس جار دو نورد.

وتمكن موظفو أمن المترو بمساعدة كاميرات المراقبة بالفيديو، من التعرف على المراهق واعتقاله، حيث احتجزته الشرطة لاحقا.

وأفادت قناة الأخبار الفرنسية "بي إف إم تي في" بأنه تردد أن الجاني مراهق سوري عمره 14 عاما.

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