قال الدكتور عبد السند يمامة، المرشح الرئاسي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يحتاج إلى استضافته في وسائل الإعلام، للحديث عن برنامجه الانتخابي.

وأضاف خلال حوار خاص له ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الأربعاء، أن ظهور الرئيس السيسي في لقاء التلفزيوني هو أمر غير مُلح، لأنه لديه الكثير من الأعمال والإنجازات التي حققها، خلال السنوات الماضية، ومن ثم هو في غنى عن اللقاءات في وسائل الإعلام، حسب تعبيره.

وعقب: «إنجازات الرئيس السيسي سبقاه من 10 سنين فاتت»، مضيفا: «أحترم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأنه لا بد من احترام مقام الرئاسة وهذا أمر لا يحتمل أي هزار».

وذكر أن تغيير الحكومة بشكل كامل أحد أهداف برنامجه الانتخابي، حال فوزه بمنصب رئاسة الجمهورية، قائلا: «لا يجب أن يتم النظر للإصلاح الاقتصادي دون أن يسبقه إصلاح سياسي».