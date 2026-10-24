أوكرانيا تعلن رفع القيود عن خدمة ستارلينك

قال مصدر مطلع، إن أوكرانيا لم تسجل أي قيود على سرعة الاتصال بشبكة ستارلينك للإنترنت الفضائي التابعة لشركة "سبيس إكس" في اختبار أجرى ليل الجمعة/السبت.

وأعيدت سرعات الاتصال المرتفعة خلال الليل، حسبما قال مصدر لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، مشترطا عدم الكشف عن هويته وهو يناقش مسائل حساسة.

وتعتمد أوكرانيا على نظام اتصالات ستارلينك الذي يمتلكه التريليونير الأمريكي إيلون ماسك للمساعدة في اعتراض الهجمات التي تشنها روسيا بالصواريخ والمسيرات ولكن واجهت بطء السرعة الأسبوع الماضي الأمر الذي قيد قدرتها على فعل هذا بشكل كبير.

وأشار ماسك إلى أن أمر فرض قيود على الخدمة جاء من البيت الأبيض وهو ما ينفيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بينما صحيفة وول ستريت جورنال قالت إن الملياردير هو المسئول عن بطء الخدمة.