محمد القس يتحدث عن مساره المهني قبل الفن: كنت أبيع شرابات في سوريا

تحدث الفنان السوري محمد القس، عن حياته قبل التمثيل، قائلا إنّه حصل على 75% في الثانوية بالسعودية، وكان يطمح لدخول كلية الآداب قسم لغة الإنجليزية في سوريا؛ لكن الظروف قادته للعمل في بيع الحجابات والشرابات.

وأضاف خلال لقاء مع برنامج «معكم منى الشاذلي» عبر شاشة «ON E»، عُرض مساء الجمعة: «بعد ما رجعت إلى سوريا كان نفسي أدخل آداب إنجليزي؛ لكن جالي معهد قابلة اجتماعية (الداية) والمعهد بيخرج مساعد للداية أثناء الولادة، قلت لأ، فاشتغلت في السوق كنت ببيع حجابات وشرابات».

وأشار إلى أن تقليد الفنان السوري ياسر العظمة - الذي يعتبره قدوته الأولى في التمثيل الدرامي- كان جزءا من أسلوبه في التعامل مع الزبائن، متابعا: «صاحب المحل كان يقول لي هما جايين يشتروا ولا يتفرجوا عليك!، وكان المحل بالنسبة لي مسرحي الأول».

ورأى أن مهارات البيع ترتبط بالتمثيل، موضحا أن البائع الجيد يستطيع تحليل شخصية الزبون من مظهره وتحديد قدرته الشرائية.

وتابع: «اللي يعرف يبيع يعرف يمثل، وبعد فترة رجعت مرة أخرى إلى السعودية واشتغلت في محل رخام وكنت بحمل الرخام، ثم تحولت الى مندوب مبيعات للشركة، اشتغلت كل حاجة مساعد سباك ونقاش، ووالدي كان كهربائي».