غارات إسرائيلية على محيط مدينة السفيرة بريف حلب في سوريا

استهدفت غارات إسرائيلية محيط مدينة السفيرة بريف حلب، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» التي أشارت إلى معلومات أولية عن عدوان إسرائيلي على محيط المدينة.

وقال مصدر عسكري في تصريح لـ«سانا»: «حوالى الساعة 00,45 بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفا عددا من المواقع في ريفي حلب وإدلب ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية».

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، استهدفت غارات إسرائيلية معامل للصناعات العسكرية والبحوث العلمية، التابعة لقوات النظام في مدينة السفيرة، ويوجد فيها عناصر من الحرس الثوري الإيراني ومجموعات موالية لطهران.

وأضاف المرصد أنّ السويداء ودرعا وقاعدة التنف شهدت تحليقا مكثّفا لطيران حربي مجهول قرب الحدود مع الجولان السوري المحتل، قبل استهداف السفيرة في ريف حلب.

والثلاثاء، طالت غارات جوية إسرائيلية بلدة القصير وسط سوريا قرب الحدود مع لبنان، وفق الإعلام الرسمي السوري، بينما أكد جيش الاحتلال أنه أغار على مستودعات أسلحة عائدة لحزب الله، في ثاني استهداف للمنطقة في غضون أسبوع.

كذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين أنّ سلاح الجو قصف مقر استخبارات حزب الله في سوريا في غارة على دمشق.

ومنذ بدء النزاع في سوريا عام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في هذا البلد، مستهدفة مواقع للقوات الحكومية وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله.

وزادت وتيرة الهجمات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة على سوريا، مع احتدام النزاع في لبنان بين إسرائيل وحزب الله بدءا من 23 سبتمبر.

وكرر جيش الاحتلال، في الآونة الأخيرة، شنّ ضربات جوية هدفها تقليص محاولات نقل الأسلحة من إيران عبر سوريا إلى حزب الله في لبنان، متهما حزب الله بإنشاء بنية لوجستية لنقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان.