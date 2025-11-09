تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد إلى ملعب "الاتحاد"، حيث يستضيف مانشستر سيتي نظيره ليفربول، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2025-2026.

تحظى المواجهة باهتمام خاص من جماهير الكرة المصرية، إذ قد تشهد صدامًا مصريًا خالصًا بين محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي.

والتقى الفريقان سابقًا في 56 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، فاز ليفربول في 23 منها مقابل 12 انتصارًا للسيتي، بينما انتهت 21 مواجهة بالتعادل، ويتفوق الريدز تهديفيًا بإحراز 86 هدفًا مقابل 74 سجلها الفريق السماوي.

يدخل مانشستر سيتي اللقاء محتلًا وصافة جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، وبمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكبير على بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا برباعية، ثم تغلبه على بورنموث بثلاثية في الدوري.

ويعتمد بيب جوارديولا على هدافه النرويجي إيرلينج هالاند، متصدر ترتيب الهدافين بـ13 هدفًا، لقيادة الفريق نحو الفوز ومواصلة مطاردة أرسنال المتصدر بـ25 نقطة.

من جانبه، أشاد جوارديولا بليفربول قائلًا:" إذا طُلب مني اختيار أبرز منافس واجهته في مسيرتي، فسيكون ليفربول بلا شك، لقد كانت مواجهاتنا دائمًا استثنائية، خاصة بوجود يورجن كلوب، ولا يمكن أن أطلب منافسًا أفضل منه."

وأشار المدرب الإسباني إلى أنه لن يجازف بإشراك رودري إن لم يكن في كامل جاهزيته البدنية قبل فترة التوقف الدولي.

ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من: دوناروما في حراسة المرمى، نيكو أورايلي، جفارديول، روبن دياز، ماتيوس نونيز في الدفاع، نيكو جونزاليس، ريان شرقي، برناردو سيلفا في الوسط، دوكو، فودين، وهالاند في الهجوم.

أما ليفربول، المنتشي بالفوز على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا ثم على أستون فيلا في الدوري، فيدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة واستعادة نجمه محمد صلاح لبريقه التهديفي.

ويحتل الفريق المركز الثالث برصيد 18 نقطة، ويأمل في اقتناص الفوز من ملعب الاتحاد لمواصلة المنافسة على القمة.

ويقف محمد صلاح على أعتاب رقم تاريخي جديد، إذ يحتاج إلى هدف أو تمريرة حاسمة واحدة ليصبح أكثر لاعب مساهمة بالأهداف مع نادٍ واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي، متفوقًا على إنجاز واين روني مع مانشستر يونايتد.

وسجل صلاح 13 هدفًا في شباك مانشستر سيتي خلال مسيرته، ليكون ثالث أكثر فريق هز شباكه بعد توتنهام ومانشستر يونايتد (16 هدفًا لكل منهما)، وشارك في 21 هدفًا خلال 23 مباراة أمام السيتي (13 هدفًا و8 تمريرات حاسمة).

وقال أرني سلوت، المدير الفني لليفربول:" مواجهة مانشستر سيتي دائمًا اختبار خاص، واللعب على ملعب الاتحاد من أصعب التحديات في الموسم، هذه المباراة تشبه الكلاسيكو الإسباني من حيث المتابعة والإثارة العالمية."

وعن أهمية اللقاء، أضاف:" تركيزنا الآن على الاستمرارية وتحسين الأداء، جدول الترتيب ليس أولويتنا في الوقت الحالي بقدر الحفاظ على النسق وتطوير المستوى."

ويغيب عن ليفربول الثلاثي أليسون بيكر، ألكسندر إيزاك، وفريمبونج بداعي الإصابة، بينما من المتوقع أن يبدأ الريدز بتشكيل يضم: مامارداشفيلي في المرمى، كيركيز، فان دايك، كوناتي، برادلي في الدفاع، جرافنبرخ، ماك أليستر، سوبوسلاي في الوسط، وفيرتز، محمد صلاح، وإيكيتيكي في الهجوم.