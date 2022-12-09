سوناك: بريطانيا ستعمل مع إيطاليا واليابان لتطوير طائرات مقاتلة من الجيل الجديد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الجمعة، أن بلاده ستعمل مع إيطاليا واليابان، لتطوير طائرات مقاتلة من الجيل الجديد.

وقال سوناك إن "الشراكة الدفاعية ستضمن تفوق بريطانيا والحلفاء على أولئك الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بنا"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا".

وتسعى لندن إلى أن تحلق الطائرات، المسماة "تيمبست" في بريطانيا، في السماء بحلول عام 2035 لتكون بمثابة خليفة للمقاتلة "تايفون" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.

وتطمح بريطانيا إلى تعزيز قدرات الطائرات التي تم تطويرها في إطار برنامج القتال الجوي العالمي (جي سي إي بي)، بما في ذلك الطائرات المسيرة وأجهزة الاستشعار المتقدمة والأسلحة المتطورة.

من جهة أخرى، قال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا في مؤتمر صحفي بالعاصمة طوكيو: "آمل أن يصبح تعاوننا هذه المرة الأساس للسلام والاستقرار في المناطق الأوروبية ومنطقتي المحيطين الهندي والهادئ"، بحسب وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وأضاف أنه قبل التوصل إلى الاتفاق، "أجرت الدول الثلاث مناقشات بموجب السياسة التي مفادهاأن اليابان سوف تقود عملية التطوير".

ووفقا لمسؤولين حكوميين يابانيين، تعتزم طوكيو نشر 100 طائرة في عام 2035لتحل محل الطائرات المقاتلة من طراز إف-2 لدى سلاح الدفاع الذاتي الجوي والتي سوف يبدأ الاستغناء عنها في نفس العام.

وقال المسؤولون إن اليابان تبحث أيضا تصدير الطائرة الجديدة لدول أخرى في المستقبل.

ولتسهيل تصدير الأسلحة، من المتوقع ان تسعى الحكومة اليابانية لمراجعة قواعدها الصارمة فيما يتعلق بتصدير معدات دفاعية، عندما تقوم بتحديث سياسيتها الخاصة بالأمن القومي الأسبوع المقبل.

ويتم التقيد بهذه القواعد الصارمة بموجب دستور اليابان السلمي.