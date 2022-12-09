عمرو أديب: الشائعات أحد أسباب ارتفاع الأسعار

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الحكومة عليها توضيح كل الأمور أمام المواطنين، محذرا من أن الشائعات أحد أسباب ارتفاع الأسعار.



وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن هناك الكثير من الأرقام التي يتم إعلانها لسعر الدولار في السوق الموازية (السوداء).



وذكر أن الكلام في الدولة دائما ما يكون اقتصاديا، لكن هناك حاجة لمعرفة ما يتم اتخاذه من إجراءات.



وأوضح أن دور الدولة هو العمل على تقليل الصدمات وآثارها على المواطنين، موضحا أن الحكومة عليها تحمل الأعباء عوضا عن المواطن غير القادر.



وشدد على أهمية الاستمرار في صرف الخبز المدعم ومجانية التعليم والسلع التموينية، باعتبار أن المستفيدين من ذلك هم الشريحة الأكبر من المواطنين.