ماذا جاء في بيان القادة العرب في قمة البحرين حول العدوان على غزة؟

أصدر القادة والزعماء العرب في ختام القمة العربية بالمنامة، بيانا حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأدان القادة العرب في البيان بأشد العبارات استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين من الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الإسرائيلية غير المسبوقة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك استهداف المدنيين والمنشآت المدنية واستخدام سلاح الحصار والتجويع ومحاولات التهجير القسري، وما نتج عنها من قتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء.

كما أدانوا امتداد العدوان الإسرائيلي إلى مدينة رفح الفلسطينية التي أصبحت ملجأ لأكثر من مليون نازح، وما يترتب على ذلك من تبعات إنسانية كارثية، وسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والذي يستهدف تشديد الحصار على المدنيين، مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتدفق المساعدات الإنسانية.

وطالب القادة العرب بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، ووقف كل محاولات التهجير القسري، وإنهاء جميع صور الحصار، والسماح بالنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية للقطاع والانسحاب الفوري لإسرائيل من رفح.

كما أدانوا بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية المنظمات الإنسانية والمنظمات الأممية في قطاع غزة، وإعاقة عملها، والاعتداءات على قوافل المساعدات لقطاع غزة، وبما في ذلك اعتداءات المتطرفين الإسرائيليين على قوافل المساعدات الأردنية، وعدم وفاء السلطات الإسرائيلية بمسئوليتها القانونية بتوفير الحماية لهذه القوافل ونطالب بإجراء تحقيق دولي فوري حول هذه الاعتداءات.

وأكد القادة العرب، استمرارهم في دعم الشعب الفلسطيني بكل الصور في مواجهة هذا العدوان، داعين المجتمع الدولي والقوة الدولية المؤثرة لتخطي الحسابات السياسية والمعايير المزدوجة في التعامل مع الأزمات الدولية والاضطلاع بمسئولياتها الأخلاقية والقانونية المنوطة بها في مواجهة الممارسات الإسرائيلية العدوانية، وتوصيفها بشكل واضح انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما دعوا إلى تفعيل دور الآليات الدولية المعنية لإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة ومحاسبة المسئولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.