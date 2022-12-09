الولايات المتحدة والصين تبحثان سلوك كوريا الشمالية المزعزع للاستقرار

عقد الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية، سونج كيم، مؤتمرا بالفيديو، اليوم الخميس، مع المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشؤون شبه الجزيرة الكورية ليو شياو مينج لمناقشة سلوك كوريا الشمالية المتصاعد المزعزع للاستقرار.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية الإلكتروني أن كيم أعرب عن قلقه إزاء العدد غير المسبوق لإطلاق الصواريخ الباليستية من قبل كوريا الشمالية هذا العام، بما في ذلك ثمانية صواريخ باليستية عابرة للقارات.

وأدان بشدة عمليات إطلاق الصواريخ هذه، التي انتهك كل منها قرارات متعددة لمجلس الأمن الدولي، وشدد على ضرورة وفاء جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتزاماتها وفرض نظام العقوبات بشكل كامل.

وأكد كيم أن الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية هو هدف مشترك مهم.

وشدد على أن الولايات المتحدة ملتزمة بالدبلوماسية ومستعدة للقاء كوريا الشمالية في أي وقت.